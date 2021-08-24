الكويت تدين استمرار الحوثيين في تهديد أمن السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، استمرار محاولات "ميليشيا" الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية، عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة العربيةالسعودية واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها".

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.