واشنطن بوست: مدير المخابرات الأمريكية التقى سرا الملا برادر في كابول

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز عقد اجتماعا سريا في كابول أمس الاثنين مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني برادر.



وأشارت الصحيفة إلي أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال بيرنز إلي كابول جاء وسط جهود محمومة لإجلاء من مطار كابول الدولي، حيث يواجه بايدن ضغوطا لتمديد مهمة الإجلاء في أفغانستان لما بعد 31 أغسطس الجاري، بينما حذرت طالبان من القيام بتلك الخطوة.



ونوهت الصحيفة إلي أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية امتنعت عن التعليق على اجتماع طالبان، لكن من المرجح أن المناقشات تطرقت إلي الموعد النهائي لإنهاء الجيش الأمريكي الجسر الجوي لإجلاء الأمريكيين والمتعاونين الأفغان من أفغانستان.