مصرع طالب دهسا أسفل عجلات القطار بطنطا

شهدت منطقة الجميل بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، مصرع طفل يبلغ من العمر 13 عاما، دهسًا أسفل عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا من العميد مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم على قضبان السكة الحديد بمزلقان الجميل بدائرة القسم.

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان طنطا، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 13 سنة أسفل عجلات قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وتناثرت جثته على قضبان السكة الحديد وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وبتوقيع الكشف الطبي تبين مصرع الطفل إثر إصابته بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم ونزيف في المخ وقطع في العمود الفقري، وتكثف الأجهزة الأمنية بالغربية من جهودها لجمع التحريات والمعاينة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.