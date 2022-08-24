 بنجلاديش تجري محادثات مع روسيا والهند للحصول على نفط ووقود بأسعار مخفضة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد استقالة شركة الكرة بالنادي الأهلي.. هل تؤيد بقاء المدير الفني «سواريش» للموسم الجديد؟
النتـائـج تصويت

بنجلاديش تجري محادثات مع روسيا والهند للحصول على نفط ووقود بأسعار مخفضة

دكا - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أغسطس 2022 - 12:39 م

كشف وزير الدولة في بنجلاديش لشؤون الطاقة والكهرباء نصر الحميد، أن البلاد تجري محادثات، لا تزال في مراحلها المبكرة، مع الهند وروسيا لشراء النفط والمنتجات البترولية بأسعار مخفضة، في ظل أزمة طاقة متفاقمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الوزير القول في مقابلة، إن شراء المنتجات النفطية من المصافي الهندية سيكون أقل في التكلفة، بالنظر لقرب اكتمال بناء خط أنابيب بين البلدين.

وأوضح أن روسيا قدمت عرضا لبيع النفط لبنجلاديش، وأن المحادثات تتواصل.

ووفقا لبيانات نقلتها بلومبرج، فقد استوردت بنجلاديش في عام 2020 ما قيمته 2.64 مليار دولار من النفط المكرر، أغلبها من سنغافورة والصين والهند وماليزيا وتايلاند.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك