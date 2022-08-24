بنجلاديش تجري محادثات مع روسيا والهند للحصول على نفط ووقود بأسعار مخفضة

كشف وزير الدولة في بنجلاديش لشؤون الطاقة والكهرباء نصر الحميد، أن البلاد تجري محادثات، لا تزال في مراحلها المبكرة، مع الهند وروسيا لشراء النفط والمنتجات البترولية بأسعار مخفضة، في ظل أزمة طاقة متفاقمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الوزير القول في مقابلة، إن شراء المنتجات النفطية من المصافي الهندية سيكون أقل في التكلفة، بالنظر لقرب اكتمال بناء خط أنابيب بين البلدين.

وأوضح أن روسيا قدمت عرضا لبيع النفط لبنجلاديش، وأن المحادثات تتواصل.

ووفقا لبيانات نقلتها بلومبرج، فقد استوردت بنجلاديش في عام 2020 ما قيمته 2.64 مليار دولار من النفط المكرر، أغلبها من سنغافورة والصين والهند وماليزيا وتايلاند.