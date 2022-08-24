صدمة بالوسط الفني بعد اندلاع حريق هائل في استوديوهات شبرامنت التابعة للعدل جروب

أثار خبر الحريق الهائل الذي اندلع في أحد الاستديوهات التابعة لشركة العدل جروب بمنطقة أبو النمرس على طريق شبرامنت، صدمة كبيرة في الوسط الفني، خاصة أنه وفقا للأخبار الأولى "تم القضاء تماما على أكثر من لوكيشن تصوير، داخل 3 بلاتوهات".



ونشر الممثل عمر فريد، فيديو للحريق الذي اندلع بالاستوديوهات، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وروى باعتباره شاهد عيان، أنه أثناء تصوير دوره في مسلسل "طير بينا يا قلبي" بإحدى الشركات في منطقة أبو رواش بالجيزة، شاهد حريقا كبيرا اندلع في مخازن خشب مجاورة لحارة واستوديو العدل جروب، وقال إن الصور والفيديوهات لا تنقل الحقيقة كما هي على أرض الواقع.





وقال الفنان محمود عامر، على حسابه بـ"فيسبوك"، إن الحريق قضى على استوديوهات العدل جروب، متابعا: "قلوبنا مع شركة العدل جروب فى حريق الاستديوهات، قدر الله وما شاء فعل، ربنا يخلف عليكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".



وأضاف المخرج خالد الحجر، على حسابه بـ"فيسبوك": "حريق استوديو العدل محزن وخسارة كبيرة للصناعة، ربنا يعوضهم ويصبرهم، تحياتي لكم جميعا آل العدل، رواد الفن في السينما والدراما العربية".



وأكد شهود عيان أن الحماية المدنية لعبت دورا بطوليا لاحتواء الحريق حتى لا تمتد آثاره للمنطقة كلها، واستمر ذلك لأكثر من 7 ساعات، خاصة أنها منطقة زراعية مليئة بالأشجار، ولم يتم الإعلان عن وقوع أي إصابات.



فيما لم يصدر أي بيان حتى الآن من قبل المسئولين في شركة العدل، حول حجم الخسائر، ولم يُنشر على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أي خبر بخصوص الحادث.