شباب ورياضة الغربية تهنئ الفائز ببرونزية العالم في «اليزر رن»

وجه يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية التهنئة للبطل يحي محمد عبدالسلام، لحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لليزر رن المقامة في مدينة باث إنجلترا، وبحضور الدكتور محمد البسطويسى.

وأشاد الديب بمستوى اللاعبين داخل نادي ٢٣ يوليو وما يحققه النادي من إنجازات رياضية وانضمام عدد كبير من اللاعبين إلى منتخب مصر في مختلف الألعاب، مشيرا إلى أن مجلس إدارة نادي ٢٣ يوليو تحت قيادة المحاسب إسلام سليمان، يبذل مجهودات عظيمة تكلل بالنجاح دوما.

وأضاف أن هناك نجاحات كبيرة تحققت للرياضة المصرية في السنوات الأخيرة في ظل دعم واهتمام الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح اهتمام غير مسبوق للرياضة والرياضيين وتوفير إمكانيات كبيرة كان لها دورا كبيرا في النجاحات التي تتحقق في الفترة الحالية.