رئيس جامعة المنصورة يطمئن على وفد الجامعة المصاب في حادث بسوهاج

أجرى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اتصالاً هاتفياً بالدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج؛ للاطمئنان على المصابين من وفد جامعة المنصورة الذي تعرض لحادث سيارة؛ للوقوف على ملابسات الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم.

وتعرض وفد من جامعة المنصورة، صباح اليوم الخميس، لحادث سيارة قبل مدخل مدينة سوهاج، وذلك أثناء السفر للمشاركة في ملتقى إعداد الطلاب في الأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة وإصابة كل من "عضو هيئة التدريس رئيس الوفد بكدمات متفرقة، طالب بجرح في الظهر، طالبة بكسر في القدم".

وينعى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب باسمهم وباسم عمداء الكليات وأمين عام الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، السائق الفقيد، كما أعربوا عن حزنهم وتعازيهم لأسرة الفقيد، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وقد قرر رئيس الجامعة صرف 75 ألف جنيه لأسرة المتوفي، وصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب، والتنسيق مع جامعة سوهاج لنقل المصابين لمستشفيات جامعة المنصورة لتقلي العلاج اللازم.