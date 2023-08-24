رئيس جامعة سوهاج يطمئن على وفد جامعة المنصورة بعد تعرضه لحادث سير

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حالات المصابين من جامعة المنصورة، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، وذلك بالمستشفى الجامعي الجديد.

واطمأن رئيس الجامعة على تواجد كل الطاقم الطبى والتمريضى، وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين، حيث رافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتلقى العلاج للمصابين، وتوفير جميع الخدمات الطبية والرعاية لهم، طوال فترة إقامتهم، حتى استكمال العلاج وتماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن المصابين كانوا في طريقهم للمشاركة بفعاليات "ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية"، والذي تنظمه الجامعة، حيث وقع الحادث قبل مدخل مدينة سوهاج، مضيفاً أنه قد تلقى اتصالاً هاتفياً من الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة للاطمئنان على المصابين.

وأشار الدكتور مصطفى هريدي إلى

أن حالات الإصابة التى استقبلها مستشفى الجامعة تباينت بين حالات للكسور مختلفة بالجسم: كالآتي إصابة (م . ص . ف) دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة باشتباه كسر بالساق الأيسر، إصابة (أ . م . ع) طالبة بكلية الطب جامعة المنصورة بكسور بالفخذ والساق اليمني، وإصابة (م . ع . م) طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بجرح قطعي بالكتف، ووفاة السائق (ي . أ . م).

جدير بالذكر أن الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، قد أجرى عمليتين جراحيتين للمصابين، وذلك بالمستشفى الجامعي الجديد.