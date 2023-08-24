محامي كهربا: الأمور ربما تختلف مع لجنة الزمالك الجديدة

أوضح أشرف عبد العزيز محامي لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، حقيقة تقديم عرض إلى نادي الزمالك لتقسيط الغرامة الموقعة على جناح الفريق الأحمر.

وقال عبد العزيز في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، مساء الأربعاء إنه "من الوارد حدوث مناقشات مع اللجنة المؤقتة في الزمالك حاليا بشأن تقسيط الغرامة".

وتابع: "لكن حتى الآن لم يحدث أي تواصل مع الزمالك، وإن كان الأمر اختلف تمامًا في الوقت الحالي".

وأكد أنه من المحتمل زيادة المهلة التي حصل عليها كهربا مؤخرًا لمدة شهرين.

أوضح: "نستفيد من هذه المهلة من أجل التواصل مع نادي أفيش البرتغالي ليتحمل نصف قيمة الغرامة".

الجدير بالذكر أن المجلس السابق في الزمالك برئاسة مرتضى منصور كان يرفض تقسيط غرامة كهربا (مليوني دولار إلى جانب الفوائد) الموقعة على اللاعب من جانب الفيفا، بعدما فسخ اللاعب عقده مع النادي من طرف واحد في 2019.