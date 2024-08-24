نسمة محجوب تفتتح حفلها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بأغنية «يا محروسة»

افتتحت الفنانة نسمة محجوب، حفلها بأغنية «يا محروسة»، في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ٣٢، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وعبرت نسمة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة وبلقاء الجمهور، قائلة: «بتبسط جدا بوجودي معاكوا وهنقدملكم حاجات كتيرة وجديدة النهاردة».

كانت الليلة قد بدأت في الثامنة مساء بعزف أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عاطف مختارات موسيقية من أشهر الأعمال السينمائية العالمية "هوليوود" منها: العودة إلى المستقبل وفورست جامب لآلان سيلفسترى، لورانس العرب لموريس جار، الأب الروحي لنينو روتا، حديقة الديناصورات - أنديانا جونز - حرب الكواكب - سوبر مان لجون ويليامز، إلى جانب ميدلي من سلسلة أفلام جيمس بوند لجون باری و مونتى نورمان و بول ماكرتني وبيل كونتي.