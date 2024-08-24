الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين وسط قطاع غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين وسط قطاع غزة، مطالبًا إياهم بالانتقال إلى «المنطقة الإنسانية».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى كل المتواجدين في منطقة بلديات المصدر والمغازي والحارات البساتين، والأنصار، والديمثاء، والصفا، والسدرة، وشرق دير البلح، والمفرق الشرقي لدير البلح، والمتواجدين بجانب شارع صلاح الدين في هذه المنطقة وتحديدًا في بلوكات 125, 126, 2231, 2232: ️من أجل أمنكم، اخلوا المناطق فوراً وانتقلوا إلى المنطقة الإنسانية».

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قلص المناطق «الإنسانية الآمنة» في غزة، إلى 9.5% من مساحة القطاع.

وأوضحت، في بيان عبر منصة «فيسبوك»، أن في منتصف يوليو الماضي قلص الجيش الإسرائيلي المنطقة التي يدعي أنها «إنسانية آمنة» إلى 48 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة، تتضمن أيضاً مساحات ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية.

وخلال أغسطس الجاري، قلصت القوات الإسرائيلية «المناطق الإنسانية» إلى 35 كيلومتراً مربعاً بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريباً 3.5% مساحات زراعية وخدماتية وتجارية.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» الأسبوع الماضي، إن إسرائيل قلصت المنطقة الإنسانية إلى 11% من مساحة غزة، موضحة أن النازحين لا يجدون مكاناً آمناً في القطاع.