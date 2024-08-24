شيرين عبدالوهاب: روتانا حصلت مني على 8 ملايين جنيه دون وجه حق

قالت المطربة شيرين عبدالوهاب، إن شركة روتانا حصلت منها على ثمانية ملايين جنيه دون وجه حق (كتعويض عن أغنية قالت إن مدير عملها باعها لشركة أنغامي دون علمها).

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنها في آخر مكالمة هاتفية جمعتها مع طوني سمعان المدير التنفيذي للشئون الفنية في شركة روتانا، عرضت عليه ما يريد من أموال نظير أن يتركها ‭‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬روتانا ‬سالم‭ ‬الهندي في حالها.

وأشارت إلى أنّه أتاحت هذا العرض لمدة 24 ساعة، وتابعت: «رجعلي برد مش يحرق الدم.. (لكن بيِّن) إنهم متفقين عليَّ.. بدل ما يقول سالم الهندي بيقولك في إيه يا شيرين إيه اللي حصل، قالي الهندي بيقول إحنا عاوزين الشرط الجزائري وتعويض».

ولفتت إلى أنها أقسمت لسمعان بأنها ستفعل ما لا تقدر شركات أن تفعله، وقد فعلت ذلك، مؤكدة أن هذا التعويض الذي طُلب منها لم يتم تحديده لكن تُرك للهندي أن يُحدده وكأنها تحت أمره، وفق تعبيرها.

وكانت شيرين قد طرحت أغنية جديدة تحت عنوان «مازال عالبال» عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقناتها عبر يوتيوب قبل ساعات.

لكن بعد ذلك بدقائق، جرى حذف الأغنية، وذلك على غرار ثلاث أغنيات سابقة، وذلك بسبب حقوق الملكية التابعة لشركة روتانا.