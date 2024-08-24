شهداء ومصابون بقصف الاحتلال شرق دير البلح وخان يونس

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، في قصف الاحتلال شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وشرق خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من الأشخاص في منطقة أبو عريف شرق دير البلح، ما أدى لاستشهاد شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت أن طائرات الاحتلال بدون طيار "الدرونز" أطلقت النار على خيام النازحين شرق دير البلح، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص بينهم نساء بالرصاص.

وقصف مدفعية الاحتلال منطقة حكر الجامع بدير البلح، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص.

واستشهد شخصان في قصف طائرة درون للاحتلال، "تكتوك" في منطقة الكتيبة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40265 والاصابات إلى 93144 منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.