مستشار حميدتي يلوح بتشكيل حكومة موازية في الخرطوم

قال مستشار قائد الدعم السريع، الباشا طبيق، إن «تعنت قيادات الجيش ورفضها للتفاوض وترجيح خيار التصعيد والحرب، قد يؤدي إلى إعلان حكومة في الخرطوم؛ لحماية المدنيين ونزع الشرعية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان».

وأضاف في تدوينة على منصة «إكس»، اليوم السبت، أن «مهام الحكومة ستشمل فتح علاقات دبلوماسية مع الدول، وشراء طائرات حربية وأنظمة دفاع جوي متطورة، إلى جانب تأسيسها لنظام مصرفي لحماية اقتصاد وأموال المواطنين في مناطق سيطرة الدعم السريع».

ظل الفريق أول/محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع يتعاطى مع كل مبادرات وقف إطلاق النار بين قوات الدعم السريع والجيش بكل مسؤولية وجدية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار لتخفيف معاناة الشعب السوداني بتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين والمحافظة على سيادة السودان ووحدته ولكن… — الباشا طبيق (@Elbashatbaeq) August 24, 2024

وانطلقت محادثات جنيف بين شركاء إقليميين ودوليين، الأربعاء ما قبل الماضي، بهدف «التوصل إلى اتفاق لوقف العنف في السودان، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين».

وتجاهلت الحكومة والقيادة العسكرية في السودان الضغوط الأمريكية لحملها على المشاركة في مفاوضات جنيف السويسرية مع قوات الدعم السريع التي بدأت قبل أسبوع.

وتمسكت الحكومة السودانية بعدم المشاركة في المفاوضات قبل تنفيذ «إعلان جدة» الموقّع بين الجيش وقوات الدعم السريع في مايو 2023، بينما قبل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الدعوة وبعث وفده إلى سويسرا.