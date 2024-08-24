رئيس هيئة الأركان الأمريكي يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وإسرائيل

وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال تشارلز براون، اليوم السبت، إلى المنطقة في زيارة مفاجئة لبحث سبل تجنب اتساع رقعة الصراع.

وأفادت فضائية «العربية»، بأن جولة رئيس هيئة الأركان الأمريكي تشمل مصر والأردن وإسرائيل، وذلك في خبر عاجل لها، مساء السبت.

والأسبوع الماضي، سعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال جولة سريعة في الشرق الأوسط هي التاسعة من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى إضفاء طابع الاستعجال على الجهود المبذولة للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه غادر المنطقة، الثلاثاء، بينما لا يزال الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بعيد المنال.

ويعلق بلينكن والوسطاء من مصر وقطر آمالهم على اقتراح أمريكي يهدف إلى تضييق الفجوات بين الجانبين في الحرب المستمرة منذ 10 أشهر، بعد توقف المفاوضات الأسبوع قبل الماضي، دون تحقيق تقدم.

وقال بلينكن للصحفيين في العاصمة القطرية الدوحة قبل مغادرته إلى واشنطن، إن الاتفاق «يجب إنجازه، ويجب إنجازه في الأيام المقبلة، وسنبذل كل ما في وسعنا لإنجازه».