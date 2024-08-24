ارتفع الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بنسبة قدرها 0.07٪، ليبلغ 108.35 خلال شهر يونيو2024 (أولـي)، مقابل 108.27 خلال شهر مايو 2024 (نهائي) وفقا للبيـانات الأولية للرقـم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الصادره عن الجهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، ارتفع الرقـــم القيـاســـي لصناعة الملابس الجاهزة ليبلـــغ 205.26 خــــــلال شـــهــــر يونيو 2024، مــقــــارنـــة بشـــهـــر مايو 2024 حيــــث بلــــغ 178.30 بنسبة ارتفاع قــدرهـــا 15.12%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما زاد الــرقـــم القيــاســـي لصناعة المشروبات ليبــلغ 654.08 خلال شــهــر يونيو 2024، مقارنة بشهـــر مايو 2024 حيـث بـلـغ 583.43 بنـسـبة ارتفاع قـدرهـا 12.11%، وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت:

بينما انخفض الرقم القيـاسي لصناعة الأثاث ليبلغ 135.37 خـلال شهـر يونيو 2024، مقارنة بشـهـر مايو 2024 حيــث بلــــغ 163.14 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 17.02%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

كما تراجع الرقــــم القيـاســي لصناعة الورق ومنتجاته ليبلــغ 58.42 خلال شهر يونيو 2024، مقـارنة بشهر مايو 2024، حــيــث بــلــغ 68.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 14.32%، وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.