متظاهرون إسرائيليون يغلقون شوارع في القدس احتجاجا على عرقلة صفقة التبادل

أعلنت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، خلال الاحتجاجات، بدء «أسبوع من التصعيد الاحتجاجي»، مشيرة إلى استعدادها ليوم تضامن وطني يُخطط له الثلاثاء المقبل.

ونظمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم، سلسلة تظاهرات في القدس وتل أبيب، تضمنت قطع طريق رقم 1 المؤدي إلى تل أبيب وإغلاق شوارع في القدس، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«عرقلة صفقة تبادل».

ونقلت «يورونيوز عربية» عن وسائل إعلام عبرية، بأن التظاهرات شملت وقفات أمام منازل عدد من أعضاء المجلس الوزاري المصغر، من بينها منزل وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث طالب المحتجون بوقف الحرب وإتمام صفقة لإعادة المحتجزين.

وقالت العائلات: إن «تظاهرهم أمام منازل الوزراء يأتي احتجاجًا على العرقلة المستمرة للصفقات»، مطالبةً الحكومة «بالاستجابة لمطالب الشعب لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن».

وأضافت: «نتظاهر لخشيتنا من عرقلة ممنهجة لصفقة تبادل موضوعة على طاولة نتنياهو، فمساعي التضحية بأبنائنا على مذبح حرب أبدية تعني إضاعة الطريق إلى الأبد».

كما دعت إلى «إعادة ترميم المجلس المصغر»، في ظل مساعٍ إسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفق ما أفادت به.

وتأتي هذه المظاهرات ضمن سلسلة احتجاجات مستمرة حيث تجمع آلاف الإسرائيليين، يوم السبت، أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، ضمن سلسلة تحركات احتجاجية متواصلة تطالب بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، ودفع عجلة التفاوض لإبرام صفقة تبادل تُفضي إلى عودة الرهائن المحتجزين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «أوقفوا القتال قبل أن تفقدونا إياهم»، و«لا للانتصار بلا أحياء»، في إشارة إلى المخاوف المتزايدة من تدهور أوضاع المحتجزين، وسط تأكيدات من عائلاتهم بأن استمرار الحرب يُقوض أي فرصة للإفراج عنهم.

وأعلنت «هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين» تصعيداً في الحراك الشعبي خلال الأيام القريبة، مع دعوة إلى سلسلة تظاهرات وطنية اليوم الأحد والثلاثاء المقبل، في المدن الرئيسية، بهدف تركيز الضغط على الحكومة لتبني خطة تفاوضية واضحة وعاجلة.

وفي موازاة ذلك، أغلق متظاهرون شارع 90 جنوب كريات شمونة، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.

وتأتي هذه الفعاليات بعد أسبوع من إضراب شلّ العديد من المرافق العامة، نظّمته عائلات المحتجزين احتجاجًا على توسيع النشاط العسكري في غزة، وطالب بوقف شامل لإطلاق النار.