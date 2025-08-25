أكد ضياء السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن مستوى مباريات الدوري المصري حتى الآن متوسط، مشيراً إلى وجود العديد من الأخطاء التحكيمية، رغم حصول الفرق على فترة راحة كافية قبل انطلاق الموسم، وهو ما كان يفترض أن ينعكس إيجاباً على الأداء الفني.

وقال ضياء السيد، خلال ظهوره في برنامج بلس 90 على قناة النهار:" هناك أخطاء تنظيمية واضحة في الدوري المصري، فبعض الملاعب أُغلقت بعد جولتين فقط من انطلاق المسابقة، وكان من المفترض تشكيل لجنة خاصة بمتابعة الملاعب، لكن التعديلات المتكررة تكشف عن قصور كبير في هذا الجانب".

وأضاف: "لم يعد هناك اهتمام بالفرق الجماهيرية كما كان في السابق، وأصبحت المناشدات لدعم الأندية الشعبية بلا قيمة، حيث لا يتم النظر بجدية إلى أزماتها".

وتحدث عن الأهلي قائلاً: "خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يجب أن يحسم قراره بشأن الحارس الأساسي ويثبت اختياره. أتوقع أن يبدأ مصطفى شوبير مباراة غزل المحلة، وأرى أن الشناوي وشوبير قادران على حماية عرين الأهلي، لكن الأخير قد يكون الحارس الأول في المرحلة المقبلة. وقد عاصرت وضعاً مشابهاً مع ثابت البطل وإكرامي، وسياسة التدوير نادراً ما تكون في صالح الفريق".

وعن تصريحات شيكابالا، قال ضياء السيد: "خلال فترة لعبي في الأهلي لم أشهد أي حديث عن التدخين، وما قاله شيكابالا ربما كان زلة لسان، لكن جماهير الزمالك بالتأكيد غاضبة من هذه التصريحات، فالخوض في مثل هذه الأمور غير جيد على الإطلاق. وأرى أن خسارة الزمالك لدوري أبطال إفريقيا عام 2016 كانت بسبب نقص العناصر الأساسية في الفريق".