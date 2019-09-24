رئيس وزراء بريطانيا يتجاهل الدعوات لاستقالته بعد قرار المحكمة العليا

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء، إنه لن يستقيل وإنه سيقطع زيارته الحالية إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيعود إلى لندن مساء اليوم.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن جونسون قوله للصحفيين في نيويورك، إن بريطانيا تحتاج إلى انتخابات عامة. وانتقد زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، الذي رفض مطالبه بإجراء انتخابات عامة، لأنه لا يثق في ألا يستغلها للدفع من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وذكرت الوكالة أن جونسون سيعقد مؤتمرا عبر الهاتف مع حكومته الساعة السادسة مساء قبل كلمته أمام الأمم المتحدة، ثم سيعود إلى المملكة المتحدة.

وكان نواب معارضون في بريطانيا قد طالبوا رئيس الوزراء البريطاني بالاستقالة، وذلك بعد حكم صدر عن المحكمة العليا ووصفته وسائل إعلام بـ"التاريخي".

وقضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان.