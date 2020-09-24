رئيس هيئة الطرق والكباري: مشروع تطوير وتوسعة الدائري هتبقى حاجة عالمية

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن الطريق الدائري أصعب طريق في مصر، مشيرًا إلى أن طوله 106 كيلو مترات، ويمر بثلاث محافظات رئيسية هم الأعلى كثافة سكانية، وهي القاهرة والقليوبية والجيزة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «مساء Dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن الكثافة المرورية في الطريق الدائري تصل إلى أكثر من 215 ألف سيارة في اليوم، فضلًا عن تواجد 136 عملًا صناعيًا ما بين كباري وأنفاق، و143 مطلعًا ومنزلًا، مشيرًا إلى اتخاذ إجراء سريع لتوسعة وتطوير الطريق ليصبح من سبع لثماني حارات في كل اتجاه.

ولفت إلى المحاولة لإنجاز مشروع تطوير وتوسعة الدائري خلال عام، متابعًا: «وإن شاء الله تبقى حاجة عالمية، وتليق بمصر والمصريين».

وأشار إلى أن تحديات مشروع تطوير الدائري عديدة، وأبرزها المرافق الكثيرة، لافتًا إلى تطوير 29 كيلو متر في السابق، فضلًا عن تطوير 44 كيلو متر في الفترة الحالية.

ولفت رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إلى أن هناك دراسة جارية لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائرى لتخفيف الزحام والضغط، وكبديل للميكروباصات.