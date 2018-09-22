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هاجم فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حكم مباراة بيراميدز وسموحة، التي أقيمت على ستاد السويس ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وتلقى سموحة هزيمة من بيراميدز بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أداره أمين عمر الحكم الدولي.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "نقول بعد مهازل التحكيم في لقاء بيراميدز وسموحة قرارات أمين عمر المضحكة والمخجلة عرفتوا ليه طردوه من التحكيم في كأس العالم القادم".

وأضاف: "حزين جدًا على كرة القدم بعد اللي شفناه النهاردة من أمين عمر".

وينتظر بيراميدز الفائز من لقاء الأهلي وإنبي لمواجهته في دور الثمانية من بطولة الكأس.