 قرارت مضحكة.. فرج عامر يهاجم أمين عمر بعد مباراة سموحة وبيراميدز - بوابة الشروق
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قرارت مضحكة.. فرج عامر يهاجم أمين عمر بعد مباراة سموحة وبيراميدز

محمد جلال
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 11:05 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 11:05 م

هاجم فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حكم مباراة بيراميدز وسموحة، التي أقيمت على ستاد السويس ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

وتلقى سموحة هزيمة من بيراميدز بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أداره أمين عمر الحكم الدولي.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "نقول بعد مهازل التحكيم في لقاء بيراميدز وسموحة قرارات أمين عمر المضحكة والمخجلة عرفتوا ليه طردوه من التحكيم في كأس العالم القادم".

وأضاف: "حزين جدًا على كرة القدم بعد اللي شفناه النهاردة من أمين عمر".

وينتظر بيراميدز الفائز من لقاء الأهلي وإنبي لمواجهته في دور الثمانية من بطولة الكأس.


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