المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض توصي بتلقي جرعات تعزيزية من لقاح كورونا

أوصت لجنة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، بتلقي جرعات تعزيزية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركتي فايزر وبيونتك لمن تزيد أعمارهم على 65 عاما.

وصوتت أعضاء اللجنة الاستشارية للتطعيم لصالح هذه التوصية بموافقة 15 عضوا بالإجماع دون اعتراض أي عضو باللجنة.

وتوقعت مصادر أمريكية اليوم أن هذا يمهد السبيل نحو انتشار الجرعات التعزيزية للقاح على نطاق واسع على مستوى السكان الأمريكيين.

كما أوصت اللجنة كذلك بتقديم الجرعة التعزيزية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 إذا كانوا معرضين لمخاطر عالية.

وانقسمت اللجنة بشأن تقديم الجرعة المعززة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 ممن لديهم ظروف صحية خاصة.