الرئيس العراقي: الانشغال بالصراع في المنطقة سيخلق فرصة لعودة الإرهاب وتنظيماته

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الانشغال بالصراع في المنطقة سيخلق فرصة لعودة الإرهاب وتنظيماته مرة آخرى.



وقال الرئيس العراقي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده نجحت في تحرير الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش "الإرهابي وحماية العالم من جرائمه" بدعم التحالف الدولي والدول الجارة، مشددا على أنه لا خيار أمام الدول إلا بالتعاون.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية"مساء اليوم الخميس.



وأضاف أن مكافحة الفساد تمثل للعراق معركة وطنية وترتكز على الحد من منابع الفساد والعمل على استرداد ما تم نهبه، داعيا في الوقت ذاته إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموالِ المنهوبة.



وحول الانتخابات المقبلة، شدد الرئيس العراقي على أن الانتخابات المبكرة مصيرية وستكون لها تبعات على العراق والمنطقة.. وحذر من أن استمرار الأزمة السورية وتداعياتها الإنسانية بات شيئا "غير مقبول"، مشيرا إلى أن "بؤرا خطيرة للإرهاب" تنشأ على ديمومة هذه الأزمة وتهدد سوريا والعراق وكل المنطقة.



وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أشار الرئيس العراقي إلى أن استمرار الحرب هناك وتداعياتها الأمنية والإنسانية مبعث قلق يستدعي التوصل لحل يحقق الأمن والسلامة لليمن ولدول المنطقة.