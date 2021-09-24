نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ليلة روائع المنوعات الشعبية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مساء أمس الخميس، حفلًا فنيًّا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل منوعات غنائية شعبية لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي، بدأ الحفل بموسيقى "ليالي المنصورة" أداء الفرقة الموسيقية، "قالوا البياض أحلى.. إسكندرانية" أداء الفنانة هايدى، "ادلع على كيفك.. بلد الرجالة" أداء الفنان السيد وهب الله، "شفت بعيني" أداء الفنان أمير الرفاعي، "منديل الحلو" أداء الفنان محمد حسن متولي، دويتو غنائى "على قد الليل ما يطول" أداء الفنانة فاطمة زين، الفنان محمد حسن متولي، فاصل موسيقي مع صولو القانون الفنان علي الخبيرى، "والنبي يا جميل.. عندك بحرية" أداء الفنان كريم زيدان، "إزاي الصحة.. ياريتك معايا.. كده برضه يا قمر" أداء الفنان محمد متولي.

وقبل انتهاء الحفل قدم المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد الفرقة شهادة تقدير للفنان حسام كمال لبلوغه سن التقاعد وذلك تكريما له.

ووجه المايسترو ونجوم الفرقة الشكر والتحية، إذ يعد الفنان أحد نجوم الفرقة المتميزين وعمل بالفرقة منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٤ وشارك بالعديد من الحفلات الفنية المتميزة بالقاهرة والاسكندرية على مدي أكثر من ١٦ عام، وشارك مع الفرقة بالعديد من المهرجانات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية.