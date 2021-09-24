 الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة - بوابة الشروق
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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 10:28 م | آخر تحديث: الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 10:28 م

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، العالم إلى مضاعفة الجهود في مجال الطاقة المتجددة لتفادي حدوث حالة طوارئ مناخية ومعالجة فقر الطاقة العالمي.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن جوتيريش، قوله إننا نواجه اليوم "لحظة الحقيقة" فيما يخص تطورات المناخ، مشددًا على ضرورة إنهاء فقر الطاقة والحد من تغير المناخ.

وأضاف الأمين العام أن الحل يكمن في توفير طاقة ميسورة التكلفة ومتجددة ومستدامة للجميع.

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة أن الهدف هو تجديد نظام الطاقة العالمي الذي يتسبب في انبعاث نحو 75% من إجمالي الغازات المسببة للاحتباس الحراري حوالي العالم.

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