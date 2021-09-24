بيراميدز يتأهل لربع نهائي كأس مصر بثلاثية أمام سموحة

حقق فريق بيراميدز فوزا غاليا اليوم الجمعة، أمام نظيره سموحة، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة كأس مصر.

ونجح بيراميدز في تسجيل هدف المباراة الأول عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي وضع البصمة الاولى الرسمية له مع الفريق السماوي في الدقيقة 45.

وعند الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني أضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني وضاعف النتيجة، فيما قلص عبدالكبير الوادي النتيجة وسجل أول أهداف سموحة في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 90 سجل رمضان صبحي هدف تأكيد الفوز وأضاف الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات.

وبهذه النتيجة، يصل بيراميدز للدور ربع النهائي وينتظر الفائز بين فريقي الأهلي وإنبي المقرر إقامتها غدا السبت، على ستاد الإسكندرية.