 تعاون مشترك بين الإذاعات الإسلامية ووزارتي الإعلام بالكويت والبحرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعاون مشترك بين الإذاعات الإسلامية ووزارتي الإعلام بالكويت والبحرين


نشر في: السبت 24 سبتمبر 2022 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 24 سبتمبر 2022 - 3:06 م

التقى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت عبدالرحمن بداح المطيري، ووزير الدولة لشؤون الإعلام في مملكة البحرين رمزان النعيمي.

وجاء اللقاء خلال حفل عشاء أقامه وزير الإعلام الكويتي مساء أمس، بحضور سفير دولة الكويت بالقاهرة، وبحث اللقاء العديد من القضايا التي تخص التعاون المشترك بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ووزارتي الإعلام لدولتي الكويت والبحرين، وكيفية دعم التعاون المشترك في العديد من الأمور والقضايا الدينية والإعلامية.

وأعرب الدكتور عمرو الليثي عن سعادته بلقاء وزيري الإعلام بدولتي الكويت والبحرين، مشيدا بالتعاون الدائم والمثمر بين اتحاد الإذاعات الإسلامية ووزارتي الإعلام بدولتي الكويت والبحرين.

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