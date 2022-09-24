وزير الخارجية الهندي: الصراع في أوكرانيا يفاقم التضخم في الغذاء والطاقة



قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار اليوم السبت إن الصراع في أوكرانيا أدى إلى تفاقم معدل التضخم في الغذاء والطاقة مما جعله أحد "أكبر تحديات عصرنا"، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية .



وذكر الوزير في خطاب خلال فعالية بمناسبة الذكرى 75 لاستقلال الهند تم فيها استعراض علاقة الهند بالأمم المتحدة أن الهند اليوم تتصور أنها ستصبح دولة متقدمة في 2047، في العام المئة لاستقلالها.



وأضاف: "لقد فاقم الصراع في أوكرانيا تضخم الغذاء والطاقة مما جعله أحد أكبر تحديات عصرنا. واستجابت الهند من خلال إمداد أفغانستان وميانمار وسريلانكا واليمن وعدة دول أخرى في السنوات القليلة الماضية بالحبوب الغذائية بما في ذلك مساعدات فى صورة منح ".