وزارة الأمن الإيرانية: إحباط 30 محاولة تفجير في طهران

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الأحد في بيان، إحباط 30 محاولة تفجير في طهران، مشيرة إلى إلقاء القبض على 28 إرهابيا.

وقال البيان "تم اكتشاف مؤامرة وحشية لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في المراكز المكتظة بالسكان في طهران، وإحباطها والقبض على جميع منفذيها. حيث كانت التفجيرات المذكورة تهدف إلى تشويه الصورة الأمنية وتقديم صورة غير مستقرة عن البلاد، وبث اليأس والخوف في المجتمع، وإثارة أعمال الشغب والاحتجاجات في ذكرى أعمال الشغب التي وقعت العام الماضي"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وقال البيان، إن "هؤلاء الإرهابيون ينتمون إلى تنظيم داعش الإجرامي، وبعضهم سبق وتواجد مع التكفيريين في سوريا أو تواجد في أفغانستان وباكستان وإقليم كردستان العراق".

وأوضح البيان "على الرغم من أن الإرهابيين المعتقلين ينتمون إلى داعش، إلا أن أسلوب التخطيط لهذه العمليات وتكتيكات هؤلاء الإرهابيين أكثر حرفية وتعقيدا بكثير من النمط المعتاد للحركات التكفيرية، وتتوافق بشكل ملموس مع الأساليب والآليات المعروفة للكيان الصهيوني".

وأضاف أن الأساليب المستخدمة من قبل هؤلاء الإرهابيين كلها تشير إلى وجود جهات خارج تنظيم داعش تقف وراء الإرهابيين المعتقلين.

وتابع البيان، من بين الأدوات الإجرامية التي تم ضبطها خلال العمليات الأخيرة: كميات كبيرة من المتفجرات والقنابل الجاهزة وكمية كبيرة من مواد تصنيع القنابل و100 عبوة ناسفة وأجهزة إلكترونية مختلفة للقنابل الموقوتة، و17 مسدسا أمريكيا وعدد من طلقات الرصاص والعديد من أجهزة الاتصالات الذكية والفضائية وزي عسكري وسترات انتحارية وأجهزة مودم للاستخدام في إقليم كردستان العراق ومبالغ من العملات الأجنبية.

وأضاف البيان، أثناء العملية التي استهدفت أحد الأوكار، حيث كان الإرهابيون يخططون لتنفيذ عملية انتحارية يمكن أن تؤدي إلى إيذاء سكان المنازل المجاورة، تم منع تنفيذ إحدى العمليات الانتحارية. لكن هذه العملية الخاطفة أدت للأسف لى إصابة اثنين من رجال الأمن.