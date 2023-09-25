ماكرون: فرنسا ستسحب قواتها بعد انقلاب النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن خطط لسحب القوات المسلحة الفرنسية من النيجر في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك.



وقال ماكرون لشبكتى تلفزيون "تي اف 1" و"فرانس 2" مساء اليوم الأحد إنه سيسحب القوات المسلحة الفرنسية بعد الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا.



وذكر أن التعاون العسكري الفرنسي مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا سينتهي وسيعود الجنود الفرنسيون المتمركزون هناك بنهاية العام الجاري.



وقبل نحو شهر، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري. ثم عين قائد وحدة النخبة الجنرال عبد الرحمن تشياني، نفسه حاكما جديدا وعلق النظام الدستوري.

كما أوقف المجلس العسكري أيضا التعاون العسكري مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

يذكر أن فرنسا لديها نحو 2500 جندي متمركزين في النيجر وتشاد المجاورة.