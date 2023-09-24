مصرع طفل غرقًا في ترعة الفؤادية بسوهاج

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لقى طالب بالمرحلة الابتدائية مصرعه غرقا بترعة الفوادية بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بغرق طالب.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين غرق طفل بترعة الفؤادية دائرة مركز أخميم كما انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة.

وتبين غرق الطفل "عبد اللاه ع ع سن 9 سنوات" طالب بالمرحلة الابتدائية مقيم بذات الناحية وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال ذويه أفاد شقيقه صبحي ع ع سن 37 عاما سائق ومقيم بذات الناحية قال إنه أثناء سير شقيقه علي حافة الترعة انزلقت قدمه وسقط بها وتوفي غرقاً ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.