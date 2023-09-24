تختلف انتخابات رئاسة الجمهورية عن باقي الاستحقاقات الانتخابية مثل مجلسي النواب والشيوخ التي تخضع لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ولذلك أجاز القانون للمواطن في انتخابات الرئاسة التصويت خارج المحافظة التي يتبعها محل إقامته، وفق ضوابط محددة.



وحدد قانون الانتخابات الرئاسية الموطن الانتخابي بمحل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، إلا أنه أضاف استثناء لغير المتواجدين في محافطاتهم وقت الانتخابات.



ومنح قانون الانتخابات الرئاسية في المادة 33 الناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها.



وأشارت المادة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحدد ضوابط التصويت خارج المحافظة التي يتبعها الناخب.



• حق التصويت



وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بشكل دوري ومستمر.



ونصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن كل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما له الحق في الانتخاب. على أن يكون متمعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.



• الجدول الزمني غدًا



تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، في مؤتمر غدا الإثنين، عن قرابة 33 موعدًا لإجراءات الانتخابات الرئاسية بداية من فتح باب الترشح مرورًا بعملية التصويت وانتهاءً بإعلان النتيجة النهائية، والتي ستجري تحت إشراف قضائي كامل.



وستبدأ الإجراءات غدا بدعوة الهيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وإعلان الجدول الإجرائي والزمني الذي سيشمل على قرابة 24 موعدًا وإجراءً حتى إعلان نتيجة الجولة الأولى للانتخابات، وحوالي 9 مواعيد لجولة الإعادة، وهي إجراءات كفلها الدستور والقانون لانتخابات رئاسة الجمهورية وتختص الهيئة بتحديد مواعيدها.