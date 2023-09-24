إندونيسيا: اعتقال إرهابي انفصالي في منطقة تيلوك بينتوني في بابوا الغربية

اعتقل فريق مشترك من عناصر الشرطة والجيش الإندونيسيين اليوم الأحد مارثين إيبا، عضو جماعة إرهابية انفصالية مسلحة من بابوا تنشط في منطقة تيلوك بينتوني بإقليم بابوا الغربية.

وقال المتحدث باسم القيادة الإقليمية للدفاع المشترك الكولونيل جوستي نجوراه سورياستاوا، إنه تم اعتقال إيبا في أعقاب هجوم إطلاق نار على موقع عسكري تابع لكتيبة مشاة لقوة مهام خاصة لأمن الحدود في منطقة أروبا الفرعية أمس الأول الجمعة.

وأضاف المتحدث أن حادث إطلاق النار لم يسفر عن حدوث أي إصابات بين عناصر قوة المهام الخاصة، مضيفا أن أفراد الأمن الذين ألقوا القبض على إيبا صادروا منه ثلاث بنادق محلية الصنع، وفقا لوكالة أنباء "انتارا" الإندونيسية.

وقال سورياستاوا، إن المشتبه به انضم إلى الجناح المسلح لحركة بابوا الحرة منذ عام 2001 حيث كان يعمل خلال ذلك كأحد أفراد العمليات.

وأوضح أنه بالإضافة إلى البنادق، صادرت قوات الأمن أيضا 8 هواتف محمولة وحقيبة.