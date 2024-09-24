بايدن يدعو لإنهاء الصراعات: علينا دعم أوكرانيا ومساعدة السودان

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن العالم على عدم التخلي عن السلام في مواجهة الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان.

وقال بايدن في كلمته خلال افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء "أدرك التحديات من أوكرانيا إلى غزة إلى السودان وغيرها".

وتابع "ربما بسبب كل ما رأيته وكل ما فعلناه عبر العقود، لدي أمل".

وأشار بايدن إلى حرب فيتنام، والفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وتداعيات هجمات 11 سبتمبر 2001، كأمثلة على تعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي من أجل إحداث تغيير.

وفيما يتعلق بالسودان، دعا بايدن إلى نهاية فورية للحرب الأهلية وقال إنه يتعين على العالم التوقف عن تسليح القائدين العسكريين المتصارعين ، اللذين قال إنهما يمزقان البلاد ويتسببان في أزمة إنسانية.

وقال بايدن أيضا إنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يواصل دعم أوكرانيا بعد أكثر من عامين ونصف العام من الحرب في أعقاب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأراضيها.

وتابع الرئيس الأمريكي "لقد انطلق لتدمير أوكرانيا، ولكن أوكرانيا لا تزال حرة. وانطلق لإضعاف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن الناتو أكبر وأقوى وأكثر اتحادا من أي وقت مضى".

وأضاف بايدن أن "العالم أمامه الآن خيار آخر. هل سنستمر في تقديم دعمنا لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب والحفاظ على حريتها، أم سننسحب ونترك العدوان يتجدد ونترك أمة تدمر؟ أنا أعرف إجابتي. لا يمكن أن نشعر بالإرهاق ".