4 رسائل من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن إبلاغ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، بعدة رسائل للاعبين قبل مواجهة الزمالك، في السوبر الإفريقي.

قال حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الخطيب طالب قمصان بضرورة تحذير اللاعبين من الخرق الإعلامي والدخول في أي أمور عبر السوشيال ميديا من الآن ولحين انتهاء المباراة.

أضاف:" رئيس الأهلي طالب بتوجيه اللاعبين بشأن أهمية لقاء السوبر الإفريقي وأنها بطولة غابت عن الفريق ويجب القتال للتتويج بها، بالإضافة إلى توجيه اللاعبين ببداية الموسم رسميًا من الآن وانتهاء مرحلة الإعداد حتى ينصب تركيز الجميع إلى ما هو قادم".

أتم:" الخطيب أبلغ قمصان بضرورة التأكيد على عدم الاعتراض على تعليماته باعتباره مديرًا للكرة أو مارسيل كولر أو كابتن الفريق محمد الشناوي فيما يخص كافة الأمور الفنية والإدارية".