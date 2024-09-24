رابطة يمنية: تعرض المحتجزين لدى الحوثيين للتعذيب

قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا من أهالي مختطفي السجن المركزي في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يفيد "بتعرضهم للتعذيب".

وأضافت الرابطة، في بيان صحفي، أن "البلاغ أفاد بتعرض المختطفين للتعذيب ومنع الأكل والزيارات والتواصل مع أهاليهم، إضافة إلى تعرض مجموعة منهم للعزل في المصحة النفسية والاحتجاز في زنزانة الضغاطة حيث يتم احتجازهم في ظروف قاسية لا تسمح لهم بالحركة أو التنفس بشكل طبيعي".

واستنكرت الرابطة "هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المختطفين في السجن المركزي"، داعية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى "التدخل العاجل ووقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق المختطفين والضغط للإفراج عنهم دون قيد أو شرط".

وأدى الصراع المستمر في اليمن منذ 10 سنوات إلى تفاقم الوضع الحقوقي، حيث تعرض العديد من الناشطين والصحفيين والسياسيين والمواطنين للاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري.