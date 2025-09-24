وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف معاناة المدنيين

عقد وزراء خارجية مجموعة السبع: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، اجتماعًا على هامش الأسبوع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدوا في بيان مشترك، صباح الأربعاء، ضرورة تخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح جميع الرهائن، مجددين دعوتهم إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وشدد البيان على أن «حماس» لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة، ويجب ألا تشكل تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى.

وأعرب الوزراء عن استعدادهم للتعاون مع الشركاء العرب بشأن مقترحاتهم لرسم مسار إعادة الإعمار في غزة، وبناء سلام إسرائيلي فلسطيني دائم.

وفي سياق آخر، دعا الوزراء إيران إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وناشدوا طهران الانخراط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق نووي قوي ودائم وشامل يضمن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، مشيدين بقرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث «الترويكا» بتفعيل آلية «سناب باك» للعقوبات.