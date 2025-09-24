زيلينسكي يدعو مجلس الأمن إلى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا ضد الهجمات الروسية.

وقال زيلينسكي: "اليوم، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، ومع أكثر من 40 دولة ضمن تحالف الراغبين، نقوم ببناء هيكل أمني جديد. نحن نعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية كدعم أساسي".

وأضاف أن الضمانات الأمنية التي "لا يمكن لروسيا اختراقها" يجب أن تقام، مشيرا إلى الدفاع الجوي كمثال رئيسي. وقال: "إذا استطعنا تعزيز سماءنا بنظام مشترك لإسقاط الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية، فسنجبر روسيا على وقف هجماتها من الجو."

وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة بشأن الحرب في أوكرانيا. وأوضح زيلينسكي أنه يضطر إلى تكرار الدعوات للحصول على الدعم مع تراجع اهتمام العالم بالنزاع، الذي بدأته روسيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.