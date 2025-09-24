قيادية بالخضر الألماني: ميرتس غاب عن الجمعية العامة لتجنب الاعتراض على ترامب

انتقدت بريتا هاسلمان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في ألمانيا، غياب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الجلسة العامة للبرلمان الاتحادي، قالت هاسلمان اليوم الأربعاء مخاطبة ميرتس:"كان ينبغي أن تكون في نيويورك"، وأضافت أنه عندما يتعلق الأمر بالبحث عن حلول لتحقيق السلام في الشرق الأوسط أو دعم أوكرانيا، فإن وجود المستشار الألماني هناك أمر واجب.

وتطرقت هاسلمان إلى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء وهاجم فيه التعاون الدولي وأنكر التغير المناخي، متسائلة عمّا إذا كان ميرتس قد تجنّب الحضور كي لا يضطر لمعارضته.

وانتقدت هاسلمان أيضًا أسلوب المستشار في التعامل مع الإصلاحات المقررة، وقالت: "أنتم تعِدون وتعلنون، لكنكم لا تلتزمون في نهاية المطاف".

ورأت هاسلمان أن ميرتس يتسبب كذلك في حدوث انقسام داخل المجتمع، وقالت موجهة حديثها إلى زعيم الاتحاد المسيحي الألماني:" كنتم أنتم من تحدث عن تقليص الإنفاق الاجتماعي على اعتبار أن البلاد تحتاج إليه بشدة".

وقالت هاسلمان إن حزب الخضر يرى في المقابل، أن الإصلاحات الاجتماعية ضرورية بشكل ملح، واتهمت الائتلاف الحاكم (المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بالتباطؤ الشديد في تنفيذها.