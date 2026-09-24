حصد طالبان من جامعة الفيوم المستوى الذهبي في بُعد "الجامعي المثقف" بالموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة 2025-2026، بعد اجتيازهما مراحل المنافسة التي انتهت بتصفيات نهائية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نحو 1100 متأهل من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، يمثلون محافظات مصر المختلفة.

وضمت قائمة الفائزين من جامعة الفيوم الطالب مصطفى محمد أحمد، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطالب أنس أشرف علي، بكلية الصيدلة، بعد مشاركتهما في منافسات المشروع التي اعتمدت على القراءة والتلخيص والمناقشة، ونجاح كل منهما في قراءة وتلخيص ومناقشة 50 كتابا خلال مراحل المنافسة.

ويأتي وصول الطالبين إلى المستوى الذهبي بعد سلسلة من مراحل التصفيات انتهت بالمنافسة النهائية التي جمعت المتأهلين من مختلف الفئات المشاركة، فيما أعلنت إدارة المشروع أسماء الفائزين بالمستويات دون ترتيب للمراكز، على أن يتم الكشف عن الترتيب النهائي خلال الحفل الختامي للموسم، الذي تعتزم مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، الراعية للمشروع، الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور شريف محمد صبري العطار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن حصول الطالبين على المستوى الذهبي يعكس ما تمتلكه الجامعة من طاقات طلابية وقدرات معرفية وإبداعية، مؤكدا أهمية توفير سُبل الرعاية والدعم للطلاب للمشاركة في المنافسات الثقافية والعلمية.

ووجه القائم بأعمال رئيس الجامعة الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس والمشرفين والداعمين الذين شاركوا في إعداد الطالبين ومتابعتهما خلال مراحل المشروع، مؤكدا أن دعم الأنشطة الثقافية والمعرفية يمثل أحد مسارات بناء شخصية الطالب الجامعي وتعزيز قدرته على البحث والاطلاع والنقاش.

ثقافة تنافسية مستدامة بالمشروع الوطني للقراءة

ويعد المشروع الوطني للقراءة مشروعا ثقافيا تنافسيا مستداما أطلق عام 2020، وتقوم عليه مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، ويستهدف توجيه الأطفال والشباب إلى ممارسة القراءة الوظيفية والإبداعية الناقدة، بما يساعدهم على تحصيل المعرفة وتطبيقها والمشاركة في إنتاج معرفة جديدة.

ويشارك في المشروع طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمون، من خلال مسارات ومنافسات تستهدف ترسيخ القراءة باعتبارها ممارسة معرفية مستمرة، فيما تتسق أهداف المشروع مع توجهات رؤية مصر 2030 المتعلقة ببناء الإنسان ودعم المعرفة والتعليم والثقافة.

ويواصل المشروع تنفيذ فعالياته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، وسط مشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين من مختلف محافظات الجمهورية.