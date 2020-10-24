أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا منذ بداية الوباء

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سجلت فرنسا أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية تفشي الوباء، وفقا للأرقام الرسمية.

وقالت السلطات الصحية إنه تم تسجيل 04ر1 مليون حالة إصابة مؤكدة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة حتى مساء الجمعة.

وقد تم تسجيل 42032 إصابة جديدة يوم الجمعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واعتبارا من اليوم السبت، من المقرر تمديد حظر التجول الليلي المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا على حوالي ثلثي سكان البلاد.

وسيجري تطبيق حظر التجول في 54 منطقة أو مقاطعة إدارية في فرنسا، وإقليم بولينيزيا الفرنسية جنوب المحيط الهادئ.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تم فرض حالة طوارئ صحية في فرنسا مرة أخرى، ويمكن للحكومة بموجبها فرض قيود واسعة بموجب مرسوم.

وحتى الآن، توفي أكثر من 34500 شخص في فرنسا بسبب عدوى فيروس كورونا.