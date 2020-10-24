إجراءات احترازية مشددة بلجان الجيزة حرصا على سلامة الناخبين

فتحت اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة والدقي أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم في تمام التاسعة صباحا؛ لاستقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم وتستمر حتى مساء غد الأحد.

وشهدت مقار اللجان تواجدا أمنيا مكثفا من عناصر الشرطة، وسط إجراءات احترازية وارتداء للكمامات حرصا على عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وتوافد عدد كبير من المواطنين من مختلف الأعمار للإدلاء بأصواتهم مع بدء فتح اللجان، وسط التزام متفاوت بارتداء الكمامات بينهم.

وتشهد دائرة الجيزة والدقى والعجوزة، إحدى أبرز دوائر المشاهير فى انتخابات مجلس النواب، صراعا شرسا بين 18 مرشحا يتنافسون للفوز بمقعدين فقط، بعد ضم الجيزة وضواحيها التى كانت دائرة منفصلة يمثلها نائبين إلى دائرة الدقى والعجوزة.

وينافس حزب مستقبل وطن نفسه فى هذه الدائرة، حيث أعلن نائب رئيس الحزب ورجل الأعمال محمد أبو العينين ترشحه مستقلا لمقعد الدائرة، بينما دفع الحزب باثنين من المرشحين للمنافسة على المقعد.

ويدخل المنافسة النائب عبدالرحيم علي «مرشح مستقل»، ونائب دائرة الدقى والعجوزة الحالى.

كما ينافس أحمد مرتضى منصور، أصغر المرشحين سنا، حيث يعتمد فى دعايته الانتخابية على شعبية والده فى الدائرة، إلى جانب دعم عدد كبير من موظفى نادى الزمالك من أبناء الدائرة له.