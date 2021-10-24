نائب محافظ القاهرة: إجراء كافة التجهيزات المتعلقة بمعرض قرية الفواخير

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبد المنعم، إجراء كافة التجهيزات المتعلقة بإقامة معرض بأجواء احتفالية داخل قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار والخزف بشكل حضاري وراق يجذب المواطنين..مشيرة إلى أن فاعليات المعرض ستبدأ خلال أيام.

جاء ذلك خلال تفقد نائب المحافظ ماتم تنفيذه من تجهيزات متعلقة بالافتتاح حيث أشادت بما تم تنفيذه حتى الآن وإضافة لمسات جمالية تضفي مظهرا راقيا للقرية..موجهة بإنجاز أعمال طلاء واجهات الفواخير.

وقالت عبد المنعم إن ذلك يأتي استكمالا لما نفذته المنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة من تطوير وتقنين بقرية الفواخير تنفيذا للخطة الإستراتيجية للقيادة السياسية بشأن دعم هذا النوع من الحرف العريقة والفن الراقي، حيث شملت تلك الإجراءات استكمال توصيل جميع المرافق «مياه _غاز_كهرباء_صرف» إلى جانب الاستمرار في تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقي الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلي لباقي الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة.

وأضافت عبد المنعم أنه تزامنا مع الخطة التسويقية للقرية سيتم القيام ببعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المباني داخل القرية وأعمال التشجير والنظافة والإنارة وعمل نظام إضاءة ليعطي مظهرا جماليا فى كل التوقيتات وإضافة بعض اللمسات الجمالية للقرية ..لافتة إلى أنه من أهم ما يميز قرية الفواخير بالإضافة إلى تقديم هذا النوع من الفن الراقي ، موقعها الاستراتيجي ووجودها وسط العاصمة داخل منطقة القاهرة التاريخية بجوار أماكن أثرية مثل متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة التي تم تطويرها مؤخرا.

وأكدت نائب المحافظ استمرار السعي لجعل قرية الفواخير منظومة متكاملة مرتبطة في المقام الأول بالمنتجات والأعمال المتعلقة بالخزف والفخار لوضعها على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمي.

وعلى صعيد متصل، قامت إحدى المؤسسات المدنية الداعمة للمعرض بدعوة مجموعة من الأطفال لقضاء يوم بالقرية ومشاهدة مراحل تشكيل القطع الفنية عن طريق وضع ورشة عمل بساحة القرية ليتمتع الأطفال والكبار بمشاهدة قطعة الطين وإبداع الفنان حتى يصل بها إلى قطعة فنية مبهرة.