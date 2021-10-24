وزير سنغالي يؤكد أهمية الاستجابة للتغيرات المناخية والاستخدام الفعال لكل قطرة مياه

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قال وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال سيرين مباي، إن تأمين الموارد المائية وحمايتها يمثل تحديا كبيرا أمام الدول التي تعاني من ندرة المياه.

وتحدث مباي، في افتتاح أسبوع القاهرة الرابع للمياه، عن أهمية الاستجابة للتغيرات المناخية والاستخدام الفعال لكل قطرة مياه حتى نضمن الأمن الغذائي وحماية الإنسان والبيئة.

وأضاف أن العالم أجمع يواجه تحديات جمة جراء ندرة الموارد المائية، وهو ما يستدعي التحرك بشكل طارئ لضمان أمن المياه والإنسانية جميعا.

وأوضح مباي، أن السنغال تستضيف في مارس 2022 فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه تحت عنوان "أمن المياه من أجل السلام والتنمية"، وأن بلاده تأمل في مشاركة رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية لتجديد التعهد بحماية الأمن المائي.

وذكر أن رئيس السنغال وجه دعوة إلى الرئيس السيسي للمشاركة، معربا عن أمله في مشاركة مصرية فعالة خلال المنتدى.