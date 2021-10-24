الإسماعيلي يتمسك بعدم إذاعة مباراة الأهلي

تمسك مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برفض إذاعة مباراته أمام الأهلي، وعدم السماح لسيارات ومعدات البث بالدخول لاستاد برج العرب، بسبب عدم سداد الشركة الراعية لمستحقات الدراويش التى تقدر بـ44مليونا و500ألف جنيه.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أصدر بيانا رسميا مساء أول أمس، أكد من خلاله عدم إذاعة مباراة فريقه مع الأهلي، مؤكدًا أنه أخطر الشركة الراعية بضرورة سداد كامل مستحقات النادي لديها والمقدرة بـ٤٤ مليونا و٥٠٠ ألف جنيه، نظير حق الرعاية بالعقد المبرم بين النادي والشركة الذي ينتهي في نهاية موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

وجاء في البيان بأنه في حال عدم السداد قرر النادي عدم اذاعة مباراة الأهلي في الأسبوع الأول من الدوري، والمقامة ببرج العرب ومنع دخول أية وحدات بث او كاميرات وأيضًا عدم نشر أي اعلانات في ملعب المباراة، وتم إخطار رابطة الأندية واتحاد الكرة والهيئة الوطنية للإعلام ومديرية أمن الإسكندرية بهذا القرار.