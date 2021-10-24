افتتاح منطقة فاطمة الزهراء واللبانة والسيدة خديجة في بورسعيد عقب تطويرها

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشروع تطوير منطقة فاطمة الزهراء واللبانة والسيدة خديجة، عقب الانتهاء من تطويره بشكل متكامل من خلال إحدى المؤسسات الخيرية.

وانتهت المؤسسة الخيرية من رفع كفاءة وتطوير 65 عمارة بمنطقة فاطمة الزهراء، التي بدأ العمل بها منذ 4 أشهر، حيث شملت أعمال سباكة داخلي، وخارجي وصرف صحي، وترميم أسقف، ودرج سلالم وعزل ضد الرطوبه ودهان الوجهات بمدة السافيتو، وأعمال الكهرباء، ورصف، وإنارة الشوارع.

وقام محافظ بورسعيد بتسليم 13 محلا لغير القادرين ماديا بالمنطقة لضمان دخل ثابت ودائم، للوصول لمستوى الحياة والمعيشة لضمان حياه كريمة وآدمية لأهالي منطقة فاطمة الزهراء.

كما افتتح المحافظ نادي ثقافي توعوي متكامل للأطفال وكشك أخلاق، إلى جانب مركز تدريب مهني وحرفي لتدريب أهالي المنطقة على بعض الحرف والصناعات اليدوية لتنمية مهاراتهم المهنية، لتحسين دخلهم وفتح معرض لجميع منتجات ومشغولات والصناعات اليدوية وملابس لأهالي منطقة فاطمة الزهراء.

كما تضمن برنامج الافتتاح حملة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وحمله لتنظيم الأسرة، وحملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض والاعتلال الكلوي، وتستمر هذه الحملة بمنطقة فاطمة الزهراء لمدة 3 أيام متتالية بداية من اليوم.