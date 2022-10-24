تايوان تشكر ألمانيا على دعمها لها على الساحة الدولية

أعربت رئيسة تايوان تساي انج وين اليوم الاثنين عن شكرها لألمانيا على دعمها لديمقراطية الجزيرة على الساحة الدولية.

وأشارت تساي خلال حفل استقبال لستة نواب من لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الألماني، إلى دور ألمانيا بصفتها رئيسة حالية لمجموعة السبع، كما رحبت بقرار البرلمان دعم مشاركة تايوان في جمعية الصحة العالمية، أحد نقاط الخلاف العديدة بين تايبيه وبكين.

وقالت تساي" تايوان وألمانيا شريكتان، تتشاركان القيم المشتركة للديمقراطية والحرية. وأنا أريد أن أشكر ألمانيا بصورة خاصة لدعمها لتايوان في المجتمع الدولي".

وكان وفد مؤلف من عدة أحزاب بقيادة بيتر هايت، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر الألماني قد وصل تايوان أمس الأحد في زيارة لمدة أربعة أيام.

وقال هايت" لقد سمعنا فقط بتهديدات الصين من خلال بيان الرئيس شي جين بينج في مؤتمر الحزب". وكان شي جين بينج قد أكد في افتتاح مؤتمر الحزب موقف الصين بأن تايوان تعد جزءا من الصين، سوف " يتوحد" في النهاية مع البر الرئيسي.

وأضاف" أريد أن أؤكد أنه من وجهة النظر الألمانية، يمكن فقط تغيير الوضع الحالي في مضيق تايوان بالسبل السلمية والتوافق المتبادل".

وأوضح" علينا الاستمرار في توسيع علاقتنا التجارية الجيدة والاستمرار في العمل معا بصورة أكثر قربا في مجال العلوم، وعلاوة على ذلك، البقاء على تواصل وثيق من الناحية السياسية".

وانتقد هايت إبقاء تايوان على عقوبة الاعدام، واصفا إياها بشكل غير إنساني إطلاقا للعقاب.