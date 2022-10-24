أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى67 ألفا و940 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 67 ألفا و940 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2590 دبابة و5 آلاف و295 من المركبات المدرعة و1673 من النظم المدفعية و375 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و270 طائرة و245 مروحية و16 سفينة حربية فضلا عن 149 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و44 من المركبات وخزانات الوقود".



وأضافت الهيئة أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات روسية على مدار الـ24 ساعة الماضية في مناطق زيمليانكا وتشوهونيفكا في منطقة خاركيف، وكذلك سوليدار وباخموت وأندرييفكا وكليششيفكا ونوفوميكايليفكا ومارينكا ونيفيلسك وبيرفومايسكي وأفدييفكا في منطقة دونيتسك.



وذكرت أن القوات الروسية نفذت - خلال اليوم الماضي - هجومين صاروخيين و28 ضربة جوية، بالإضافة إلى 65 هجوما بقاذفات صواريخ متعددة حيث تم استهداف أهداف البنية التحتية المدنية في باخموت وزابوريزهيا وميكولايف ونوفوتافريتشيسكي في منطقة زابورجيا.



بدوره، نفذ سلاح الجو الأوكراني - خلال أمس - 11 طلعة جوية، حيث تم التأكد من تدمير 11 مجموعة من الأسلحة والمعدات وإسقاط 12 طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 كاميكازي.



من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية - في تحديث استخباراتي نشرته اليوم - أن جهود قوات الدفاع الأوكرانية لإسقاط الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي أطلقتها القوات الروسية حققت نجاحًا متزايدًا، في ضوء استمرار استخدام روسيا لهذه الطائرات ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا.



وأفادت الوزارة بأن روسيا تواصل استخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، مضيفة أن الجهود الأوكرانية لهزيمة طائرات شاهد-136 بدون طيار ناجحة بشكل متزايد، قائلة:"إن مصادر رسمية، بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقول إن القوات الأوكرانية اعترضت ما يصل إلى 85٪ من الهجمات".



وأشارت الاستخبارات البريطانية إلى أن هذه الطائرات بطيئة وصاخبة وتحلق على ارتفاعات منخفضة؛ ما يسهل من عملية استهدافها للدفاعات الجوية التقليدية، لافتة إلى أنه من المرجح أن تستهلك روسيا عددًا كبيرًا من الطائرات بدون طيار الإيرانية من طراز "شاهد -136" من أجل اختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية الفعالة بشكل متزايد.. ورجحت أن تستخدم روسيا هذه الطائرات كبديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنعة في روسيا والتي أصبحت نادرة بشكل متزايد.



من ناحيته، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، بأن القوات الروسية قتلت ستة من سكان منطقة دونيتسك، أمس، وأصابت خمسة آخرون.



وقال كيريلينكو - في بيان نقلته وكالة أنباء يكورينفورم الأوكرانية - إنه في 23 أكتوبر، أفادت الأنباء بأن الروس قتلوا ستة مدنيين في منطقة دونيتسك: ثلاثة في كورديوميفكا واثنان في فيليكا نوفوسيلكا وآخر في باخموت".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.