أول تعليق من القط لاري على نجاح سوناك في حسم سباق رئاسة وزراء بريطانيا

علق القط لاري، صائد الفئران في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، على مقطع فيديو لزعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك.



وغرد حساب القط لاري على حساب باسمه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "على حد علمي، سيكون ريشي سوناك أول رئيس وزراء يمكنه تغيير لون أغلفة الملفات بطريقة سحرية"، حيث ظهر في مقطع الفيديو (الذي لم يتم التأكد من صحته) كيف تغير لون ملف يحمله سوناك من الأحمر إلى الأخضر، بعد مروره من أمام سيارة، بحسب موقع "روسيا اليوم " الاخباري.



وحسم وزير مالية بريطانيا في حكومة بوريس جونسون، ريشي سوناك، اليوم، سباق رئاسة وزراء بريطانيا، بعد اختياره زعيما لحزب المحافظين