الاستخبارات البريطانية: تزايد جهود أوكرانيا في اعتراض الطائرات الإيرانية المسيرة

قالت وزارة الدفاع البريطانية في تحديث استخباراتي نُشر اليوم الإثنين، إن الجهود الأوكرانية تتوج بالنجاح بشكل متزايد في التغلب على الطائرات المسيرة الإيرانية.



ونقلت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية للأنباء عن الوزارة قولها، إن "روسيا تستمر في استخدام المركبات الجوية الإيرانية غير المأهولة ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، والجهود الأوكرانية للتغلب على مركبات شاهد-136 الجوية غير المأهولة تتوج بالنجاح بشكل متزايد، وفقا لمصادر رسمية، بما في ذلك الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، تم اعتراض ما يصل إلى 85% من الهجمات".



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الطائرات المسيرة بطيئة وتحدث ضوضاء وتحلق على ارتفاعات منخفضة، ما يجعلها تستهدف بسهولة الدفاعات الجوية التقليدية.



وقالت الوزارة إن "من المرجح أن تستخدم روسيا عددا كبيرا من مسيرات شاهد-136 الإيرانية لاختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية الفعالة بشكل متزايد، ومن المحتمل أنه يتم استخدامها كبديل للأسلحة الروسية الدقيقة بعيدة المدى التي أصبحت نادرة بشكل متزايد".



ووفقا للوكالة الأوكرانية، قال المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيجنات، إن روسيا تستخدم الطائرات المسيرة الإيرانية شاهد-136 وشاهد-13 ومهاجر-6 وكاميكازي لمهاجمة أوكرانيا.